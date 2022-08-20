Велика аварія на ЗАЕС може статися лише за свідомою вказівкою Путіна, - експерт

Про це в ефірі Еспресо сказав директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Що стосується безпекової ситуації - безпека буде під великим питанням, поки там будуть російські війська. На мій погляд, що велика аварія подібна на Чорнобильську чи більших розмірів, малоймовірна. Вона може статися лише з одної причини - якщо її свідомо організують за вказівкою президента РФ Путіна", - зазначив він.

На його думку, катастрофи інших масштабів не буде, бо Запорізька АЕС має дуже багато ступенів захисту.

"Там багатоешелонна система енергопостачання. Навіть якщо вони відімкнуть її від української енергосистеми - там є дизельні енергостанції, розподільні енергомережі, є зв'язок з Каховською ГЕС. Там є і пасивні заходи захисту АЕС після Фукусіми. Якщо будуть зруйновані мережі, то станція буде зупинена в аварійному режимі. Також створена система нейтралізації водню. Він був однією з причин вибуху в Чорнобилі. Станція достатньо захищена з точки зору безпеки. На мій погляд, дуже велика аварія може статися тільки за вказівкою Путіна і вся відповідальність буде лежати на ньому і на тих людях, які ці вказівки виконуватимуть", - підсумував експерт.