Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, - віцеспікер парламенту Сер Роджер Ґейл
Україна бореться за демократію всього Заходу, тому Велика Британія надаватиме всю можливу допомогу
Про це заявив віцеспікер парламенту Великої Британії Сер Роджер Ґейл у етері Еспресо.
Він зазначив, що британці дуже добре розуміють, що хоробрі українці борються за демократію, і це не можна сприймати як належне, тому вони ніколи не здадуться. За словами Сера Роджера Ґейла, цю війну не можна програти, тому від Заходу, крім мілітарних, потрібні й політичні зусилля.
"Ідеться про демократію не лише України, а й усього західного світу - ось що зараз на кону. Я щиро переконаний, що зараз дуже багато сили зосереджено з боку України та союзників, щоб бути з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми також серйозно підходимо до цього питання та розуміємо, що ті, не вплутані у війну, але також боротимемося до останньої краплі не своєї крові. Тому зараз ми віримо у вас, ваш народ вашого президента та надаватимемо всю підтримку, яку зможемо", - наголосив віцеспікер британського парламенту.
- Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії пройшли підготовку 18 тис. українських піхотинців у межах програми Op Interflex.
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