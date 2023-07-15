Про це повідомило Міноборони Британії у twitter.

Зазначається, що українських піхотинців навчали у межах програми Op Interflex під керівництвом Британії, яка стартувала 26 червня 2022 року. З того часу було підготовлено 18 тисяч новобранців.

У Міноборони додали, що програма підготовки "навчає українців виживати і бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину".

Британське оборонне відомство опублікувало відео з кадрами навчання українських військовослужбовців.