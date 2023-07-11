Велика Британія замовила виробництво 155-мм снарядів замість тих, які надала Україні
Уряд Великої Британії замовив оборонній компанії BAE Systems виробництво 155-мм снарядів для поповнення власних запасів. Вони замінять ті, які отримала Україна
Про це пише Reuters.
Загальна вартість замовлення – 280 млн фунтів стерлінгів (361 млн доларів) із можливістю збільшення до 400 млн фунтів стерлінгів.
Британія та її союзники по НАТО відправили в Україну мільйони боєприпасів, що викликало занепокоєння щодо внутрішнього рівня запасів, і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що новий контракт усуне цей ризик.
BAE збільшить виробничі потужності Великої Британії для 155-мм артилерійських боєприпасів у вісім разів.
Компанія створить 200 нових робочих місць у Північній Англії та Південному Уельсі, оскільки додасть додаткову лінію обробки в одному місці та новий завод із заповнення вибухівкою в іншому.
"Ці багатомільйонні інвестиції дозволять нам значно збільшити виробництво та підтримувати життєво важливий суверенний потенціал для доставки найсучасніших боєприпасів", — сказав у заяві виконавчий директор BAE Чарльз Вудберн.
- 13 червня Велика Британія на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.
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