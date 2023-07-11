Про це пише Reuters.

Загальна вартість замовлення – 280 млн фунтів стерлінгів (361 млн доларів) із можливістю збільшення до 400 млн фунтів стерлінгів.

Британія та її союзники по НАТО відправили в Україну мільйони боєприпасів, що викликало занепокоєння щодо внутрішнього рівня запасів, і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що новий контракт усуне цей ризик.

BAE збільшить виробничі потужності Великої Британії для 155-мм артилерійських боєприпасів у вісім разів.

Компанія створить 200 нових робочих місць у Північній Англії та Південному Уельсі, оскільки додасть додаткову лінію обробки в одному місці та новий завод із заповнення вибухівкою в іншому.

"Ці багатомільйонні інвестиції дозволять нам значно збільшити виробництво та підтримувати життєво важливий суверенний потенціал для доставки найсучасніших боєприпасів", — сказав у заяві виконавчий директор BAE Чарльз Вудберн.