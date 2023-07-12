Про це пише CNN із посиланням на заяву на Даунінг-стріт.

Зазначається, що Велика Британія оголосить про новий великий пакет фінансування для України, який включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини, а також 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) на підтримку ремонту обладнання та нового військового реабілітаційного центру.

Також Велика Британія повідомила, що очікується, що в середу партнери з G7 погодять міжнародні рамки довгострокових заходів безпеки України, які "встановлять, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну, стримувати будь-які майбутні напади та відповідати на них".

"Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про всеосяжну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною", - йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Пакет фінансування британського уряду включатиме:

Додаткові патрони Challenger 2.

Понад 70 одиниць бойової та матеріально-технічної техніки, у тому числі бойові розвідувальні гусеничні машини.

Велика Британія також профінансує реабілітаційний центр для допомоги українським військовим, які отримали поранення під час бойових дій.

"Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає заражати лінію фронту, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.