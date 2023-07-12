Велика Британія виділила Україні новий пакет військової підтримки на $65 млн
Уряд Великої Британії надасть Україні військову допомогу у розмірі $64,7 млн. Ця підтримка буде включати постачання ремонтного обладнання та створення військового реабілітаційного центру
Про це пише CNN із посиланням на заяву на Даунінг-стріт.
Зазначається, що Велика Британія оголосить про новий великий пакет фінансування для України, який включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини, а також 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) на підтримку ремонту обладнання та нового військового реабілітаційного центру.
Також Велика Британія повідомила, що очікується, що в середу партнери з G7 погодять міжнародні рамки довгострокових заходів безпеки України, які "встановлять, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну, стримувати будь-які майбутні напади та відповідати на них".
"Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про всеосяжну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною", - йдеться у заяві Даунінг-стріт.
Пакет фінансування британського уряду включатиме:
- Додаткові патрони Challenger 2.
- Понад 70 одиниць бойової та матеріально-технічної техніки, у тому числі бойові розвідувальні гусеничні машини.
- Велика Британія також профінансує реабілітаційний центр для допомоги українським військовим, які отримали поранення під час бойових дій.
"Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а деградація російських сил починає заражати лінію фронту, ми посилюємо наші офіційні домовленості, щоб захистити Україну в довгостроковій перспективі", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- 13 червня Велика Британія на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.
- Уряд Великої Британії 11 липня замовив оборонній компанії BAE Systems виробництво 155-мм снарядів для поповнення власних запасів. Вони замінять ті, які отримала Україна.
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