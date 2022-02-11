Велика Британія скасувала карантин для нещеплених та вимогу ПЛР-тесту для вакцинованих туристів
З 11 лютого Велика Британія більше не відправлятиме на карантин нещеплених туристів та не вимагатиме негативний результат для прибулих, вакцинованих проти COVID-19
Про це повідомляється на сайті уряду Британії.
Повністю вакцинованим від коронавірусу туристам більше не потрібно буде здавати тест на COVID-19 ні до, ні після приїду до Великої Британії.
Тим, хто не повністю вакциновався, потрібно буде здати ПЛР-тест перед від’їздом до країни. Після прибуття потрібно буде зробити ще один тест на 2-й день або раніше. Якщо тест виявиться позитивним, необхідно піти на самоізоляцію.
Незалежно від статусу вакцинації прибулим потрібно заповнити форму пошуку пасажирів (Passenger Locator Form).
Нагадаємо, раніше британський уряд вимагав у невакцинованих мандрівників пройти 10-денну самоізоляцію після прибуття.
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