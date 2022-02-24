Велика Британія заблокувала свій повітряний простір для літаків РФ

Про це пише CNN з посиланням на Міністерство транспорту Великої Британії.



"Жоден літак на регулярних рейсах, який належить, зафрахтований чи експлуатується особою, пов’язаною з Росією або зареєстрований в Росії, не може літати в повітряному просторі Сполученого Королівства", - повідомили у відомстві.



Згідно з цим рішенням, обмеження набуває чинності о 19:00 і триває до 23 травня.



Іидання додає, що авіакомпанія РФ "Аерофлот" зараз виконує прямі рейси Москвою й Лондоном-Хітроу й Гатвік.



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