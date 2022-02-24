Велика Британія запровадила візові пільги для українців

Про це повідомляє GOV.UK.



"Спираючись на негайну підтримку, надану останніми тижнями для допомоги громадянам Великої Британії у виїзді з України, сьогодні міністр внутрішніх справ підтвердив, що українцям, які мають робочі, навчальні або візи для відвідування у Великий Британії, візу буде тимчасово подовжено або вони зможуть перейти на інший візовий маршрут", - йдеться у повідомленні.



Зміни для громадян України включають таке:

громадяни України, які мають чинну візову систему на основі балів, можуть продовжити перебування у Великій Британії;

громадяни України з гостьовою візою можуть у виняткових випадках перейти на імміграційний маршрут за системою балів, не виїжджаючи з Великої Британії;

громадяни України, які мають гостьову візу, можуть подати заявку на подальше перебування за сімейним маршрутом без відповідності вимогам імміграційного статусу за умови, якщо вони відповідають вимогам щодо перебування за винятковими обставинами;

громадянам України, які мають чинну сезонну робочу візу, перебування у Великій Британії буде продовжено до 31 грудня 2022 року;

громадянам України, які працюють на тимчасових роботах з вантажних автомобілів/м'ясників, перебування у Великій Британії буде продовжене до 31 грудня 2022 року, а також їм буде дозволено подати заявку на маршрут для кваліфікованих робітників.

У пресслужбі наголошують, що усі ці пільги доступні для українців, які мають чинні візи і перебувають у Великій Британії.Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател зазначила: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною на тлі цього неспровокованого й антидемократичного акту російської агресії. Я негайно розпорядилася внести зміни до нашої візової політики, щоб забезпечити певність нашим українським друзям та колегам, які живуть, працюють та навчаються у Великій Британії".