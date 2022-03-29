Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf

Про це повідомляє Reuters.



Британія затримала російську суперяхту вартістю $50 млн за кілька годин до того, як вона повинна була вийти з Лондона.

Цей крок є частиною пакету санкцій, спрямованих на російських бізнесменів.



58,5-метрову яхту голландської побудови під назвою Phi затримали у фінансовому районі Лондона Кенері-Уорф.

Уряд Британії заявив, що Phi належить російському бізнесмену, ім’я якого не називалося. Зазначається проте, що право власності було "свідомо приховано" - судно ходило під мальтійськими прапорами, а компанія, в якій воно було зареєстровано, знаходилася в Невісі та Сен-Кіттсі.



Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило, що до власника яхти не були накладені санкції у Великобританії. Але згідно із законом судно, яке належить, контролюється, зафрахтовано або керується особами, пов’язаними з Росією, може бути затримано.



"Сьогодні ми затримали суперяхту вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів і перетворили ікону могутності та багатства Росії на чітке та суворе попередження Путіну та його оточенню. Затримання Phi ще раз доводить, що ми можемо і будемо вживати найрішучіших дій проти тих, хто прагне отримати вигоду від російських зв’язків", – заявив Міністр транспорту Британії Грант Шаппс.



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