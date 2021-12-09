"Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром!": Малюська показав дизайн майбутніх камер СІЗО Львова

Зображення майбутніх камер Малюська розмістив у Facebook.



За словами міністра, проєктування СІЗО перебуває на фінальному етапі, а кошти на будівництво планують залучити від розпродажу вʼязниць у межах проєкту приватизації.



"Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром!" - написав Малюська.



На зображеннях, які опублікував міністр - фасад в'язниці, камери, спортзал та кімнати для відпочинку.





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Площа нового слідчого ізолятора становитиме 8,3 га. Ізолятор складатиметься з п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень.



Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків і 70 жінок. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця, пекарня і облаштований сектор максимального рівня безпеки на 50 людей.



Крім цього, у СІЗО будуть прогулянкові зони для чоловіків, жінок, матерів з дітьми, інфекційних хворих і для занять спортом. За інформацією Zahid.net, мерія Львова погодила будівництво нового СІЗО на околиці міста 19 березня 2021 року.Площа нового слідчого ізолятора становитиме 8,3 га. Ізолятор складатиметься з п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень.Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків і 70 жінок. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця, пекарня і облаштований сектор максимального рівня безпеки на 50 людей.Крім цього, у СІЗО будуть прогулянкові зони для чоловіків, жінок, матерів з дітьми, інфекційних хворих і для занять спортом.