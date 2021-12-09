"Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром!": Малюська показав дизайн майбутніх камер СІЗО Львова
У четвер, 9 грудня, міністр юстиції Денис Малюська опублікував проєкт дизайну майбутнього слідчого ізолятора, який планують збудувати на околиці Львова на вул. Збиральній
Зображення майбутніх камер Малюська розмістив у Facebook.
За словами міністра, проєктування СІЗО перебуває на фінальному етапі, а кошти на будівництво планують залучити від розпродажу вʼязниць у межах проєкту приватизації.
"Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром!" - написав Малюська.
На зображеннях, які опублікував міністр - фасад в'язниці, камери, спортзал та кімнати для відпочинку.
- Нагадаємо, 28 вересня очільник Мін’юсту Денис Малюська запропонував українцям купувати в’язниці, які виставили на аукціон.
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