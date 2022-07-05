Великий адронний колайдер після перезапуску запрацював з вдвічі більшою потужністю

Запуск транслювали на YouTube-каналі Європейської організації з ядерних досліджень CERN, інформує nauka.ua.

Енергія зіткнення складає 13,6 тераелектронвольта, що є рекордним для установки, порівняно із 6,5 тераелектронвольта у другому сезоні роботи ВАК.

У квітні цього року на ВАК офіційно розпочався третій сезон роботи — новий етап після модернізації. І після пучків протонів, які пройшли по 27-кілометровому кільцю колайдера на енергії 450 гігаелектронвольтів, сьогодні о 17:00 за київським часом відбулися перші експерименти із зіткненнями на енергіях у 13,6 тераелектронвольта.

Крім підвищення енергії, у новому сезоні на ВАК зменшили область фокусування пучків частинок — тепер кількість зіткнень, а отже і нових частинок, які у них народиться, збільшиться. Кількість зіткнень вимірюють у зворотних фемтобарнах: і у новому сезоні фізики планують з ВАК набрати 280 зворотних фемтобарн статистики, порівняно із 150 у другому та 12 у першому сезонах.

Модернізація перед третім сезоном розпочалася у 2018 році і мала "використати весь фізичний потенціал ВАК". До того колайдер працював на енергіях у 6,5 тераелектронвольта у другому сезоні та на рівні енергії у 3,5 тераелектронвольта у 2010 році, коли у ньому пройшли перші зіткнення.

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