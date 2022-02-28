Веніславський: окупанти не контролюють жоден ключовий обласний центр
Член Комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що росіяни не контролюють жоден із ключових обласних центрів, а українці дають окупантам відсіч
Про це він розповів у етері Україна 24.
"Жодних міст, які є ключовими обласними центрами, ворог не контролює. Ми повністю в такому випадку даємо належну відсіч ворогу по всіх фронтах", - наголосив Федір Веніславський.
За його словами, у ніч на 28 лютогоз боку росіян були повітряні нальоти, спроби робити бомбові удари в Харкові, Києві, Чернігові. Над Черкасами українські військові відбили ворожі засоби ураження. Також окупанти обстрілювали Маріуполь, намагалися загострити ситуацію навколо Миколаєва й Херсона.
"Але наші Збройні сили мужньо тримають оборону", - зауважив член Комітету Верховної Ради.
За його словами, стартові позиції й аргументи України для переговорів з Росією є важливими та роблять її сильнішими, а в разі негативного результату перемовин країна готова знищувати окупантів у будь-який спосіб.
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