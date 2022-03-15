Верещук: на 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних

Маршрути коридорів оголосила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



Донецька область



З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж із десятками тонн води, медикаментів, продуктів. На зворотньому шляху транспорт забере з Маріуполя до Запоріжжя мирних жителів.



Київська область



Погоджена евакуація людей із населених пунктів Богданівка, Новобогданівка, Бобрик до Броварів.



"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. Я щиро сподіваюся, що вже завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", - сказала Верещук.



Сумська область



З міст Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп людей планують вивозити до Полтави.



Харківська область



У Харківській області евакуацію мирних жителів погоджено з села Оскол.



"Я хочу вас запевнити, що вся інформація, яку ви подаєте у Facebook, іншими каналами, приходить до нас, ми її обробляємо і обіцяємо, що не залишимо нікого. Ми пам'ятаємо, знаємо і дуже хочемо вас врятувати", - наголосила Верещук.

