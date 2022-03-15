Верещук: на 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних
На вівторок, 15 березня, погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних із українських населених пунктів, життя в яких стало особливо небезпечним через агресію російських військ
Маршрути коридорів оголосила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
З Бердянська до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж із десятками тонн води, медикаментів, продуктів. На зворотньому шляху транспорт забере з Маріуполя до Запоріжжя мирних жителів.
Київська область
Погоджена евакуація людей із населених пунктів Богданівка, Новобогданівка, Бобрик до Броварів.
"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. Я щиро сподіваюся, що вже завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", - сказала Верещук.
Сумська область
З міст Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп людей планують вивозити до Полтави.
Харківська область
У Харківській області евакуацію мирних жителів погоджено з села Оскол.
"Я хочу вас запевнити, що вся інформація, яку ви подаєте у Facebook, іншими каналами, приходить до нас, ми її обробляємо і обіцяємо, що не залишимо нікого. Ми пам'ятаємо, знаємо і дуже хочемо вас врятувати", - наголосила Верещук.
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