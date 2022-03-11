Верещук назвала маршрути гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів 11 березня

Про це Верещук сказала у зверненні, оприлюдненому Офісом президента.



З Маріуполя Донецької області в напрямку Запоріжжя коридор відкривають за маршрутом Маріуполь, Портовське, Мангуш, Нікольске, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи Оріхів, Запоріжжя. Коридор відкривають із обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Із Запоріжжя вийде колонна з гуманітарним вантажем і автобусами до Маріуполя.



"Сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала Верещук.



З Волновахи в напрямку Покровська евакуація відбуватиметься за маршрутом Волноваха, Валерьянівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ.



З міста Пологи Запорізької області евакуація відбуватиметься за маршрутом Пологи, Токмак, Василівка, Кам'янське, Запоріжжя.



З Енергодара евакуація відбуватиметься за маршрутом Енергодар, Днепрорудне, Василівка, Запоріжжя.



З Ізюма Харківської області в Лозову людей евакуюватимуть маршрутом Ізюм, Мала Камишеваха, Барвинкова, Близнеці, Лозова.



На Київщині з Бучі евакуація відбуватиметься за маршрутом Буча, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Шпитькі, Білогородка, Київ.



З Гостомеля людей заплановано везти маршрутом Гостомель, Буча, Михайлівка-Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білогородка, Київ.



З Козаровичів - за маршрутом Козаровичи, Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ.



З міста Микуличін - за маршрутом Микуличін, Немишаєво, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Мрія Петрушки, Білогородка, Київ.



З Андріївки - за маршрутом Андріївка, Липівка, Макаров, Небилиця, Ставище, Кочеров, Коростишів, Глубочиця, Житомир.



З селища Макарів - за маршрутом Макарів, Небилиця, Ставише, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир.



З Бородянки - за маршрутом Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир.



Верещук зазначила, що Україна розробляє нові маршрути гумкоридорів, якими привезуть медикаменти, воду, продукти до Херсонщини, Чернігівщини, Харківщини та інших областей, які потребують гуманітарної допомоги.











Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb