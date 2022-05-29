Верещук закликала українців не залишатись в окупації та не брати російські паспорти
Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відповіла на основні питання людей, які опинилися на окупованих Росією територіях
Про це вона написала у Telegram.
Верещук спрогнозувала, що ця війна, можливо, буде довшою та кривавішою, ніж очікували. Віцепрем'єрка додала, що багато людей зараз має приймати доленосні рішення.
За її словами, постають два основні питання: "Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?"
"Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей. Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди", - радить Верещук.
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