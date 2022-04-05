Рада має визнати геноцидом злочини Росії в Україні під час широкомасштабного вторгнення. Депутати зареєстрували відповідну постанову, - Княжицький

Про це повідомив народний депутат фракції "ЄС" Микола Княжицький.

"Разом з Володимиром В'ятровичем на прохання мешканців Маріуполя і Бучі підготували постанову ВР про геноцид. Це важливо для подальшого трибуналу. Дякуємо усім, депутатам, які своїм підписами підтримали нашу постанову", - зазначає політик.

Проєкт постанови передбачає: "визнати злочинні дії Російської Федерації, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації".

Також у документі зазначено, що правоохоронним органам України мають вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.

Окрім цього у документі міститься заклик до іноземних держав та міжнародних організацій сприяти розслідуванню злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів на території України, забезпечити невідворотність покарання організаторів і виконавців цих злочинів, невідкладно надати Україні всю необхідну зброю та іншу допомогу, а також застосувати до Росії найжорсткіші санкції з метою зупинення агресії проти України, деокупації всієї території України, припинення геноциду української нації та недопущення його повторення в майбутньому.



Автори проєкту постанови зазначають: "Керуючись положеннями Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, беручи до уваги Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (А/ES-11/L.1) "Агресія проти України" від 2 березня 2022 року, констатуючи, що Російська Федерація як держава-агресор здійснює навмисні дії, спрямовані на знищення української нації – масові катування і вбивства цивільного населення, руйнування житлових та громадських будівель у населених пунктах, інфраструктури життєзабезпечення, позбавлення доступу людей до їжі, води, медичної допомоги, будь-яких засобів до існування та можливості залишити зону бойових дій чи зону окупації, цілеспрямовані затримання і вбивства на тимчасово окупованих територіях державних діячів, працівників освіти й культури, священнослужителів, громадських активістів, примусові депортації цивільного населення до Росії, в тому числі викрадення і депортація дітей, знищення пам’яток української історії та культури, книжок, заборону вивчення історії України та навчання українською мовою тощо, принципово засуджуючи будь-які злочини на тлі мовної, етнічної, расової чи релігійної нетерпимості, нагадуючи, що Російська Федерація проголосила державою-продовжувачем СРСР, відповідального за організацію на території України злочинів геноциду – Голодомору 1932-33 років та депортації кримськотатарського народу 1944 року, визнаючи, що політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю, практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний тоталітарний режим, винний у злочині геноциду – Голокості, констатуючи, що однією з причин нинішніх злочинів тоталітарного режиму Росії стало те, що злочини комуністичного режиму СРСР, на відміну від злочинів нацизму, не отримали належної міжнародно-правової оцінки та покарання, беручи до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні свідчення злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів у Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України".

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