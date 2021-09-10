Верховна Рада створила ТСК з розслідування можливих протиправних дій чиновників космічного агентства
Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі
За відповідну постанову №5477 проголосував 281 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю, передає Укрінформ.
Як наголошується в пояснювальній записці до документа, серед завдань ТСК - розслідування фактів доведення до банкрутства підприємств космічної галузі України, зловживань під час їх приватизації, причин та наслідків ліквідації таких підприємств; розслідування фактів незаконних передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.
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