Верховна Рада створила ТСК з розслідування можливих протиправних дій чиновників космічного агентства

За відповідну постанову №5477 проголосував 281 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю, передає Укрінформ.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, серед завдань ТСК - розслідування фактів доведення до банкрутства підприємств космічної галузі України, зловживань під час їх приватизації, причин та наслідків ліквідації таких підприємств; розслідування фактів незаконних передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі.