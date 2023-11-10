Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго та зняв усі обмеження

Про це повідомляє Reuters.

У рішенні Верховного суду Франції чітко сказано, що держава Україна не може забезпечити справедливий судовий процес щодо Костянтина Жеваго. Тому справу проти нього припиняють.

Крім того, з пана Жеваго зняті всі обмеження, які існували. Раніше повідомлялося, що екстрадиційний запит про видачу Костянтина Жеваго був поданий українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань (ДБР), в рамках розслідування кримінального провадження про начебто розтрату коштів банку Фінанси та кредит.

Костянтин Жеваго підкреслює, що остаточне рішення французького суду підтверджує, що справа проти нього сфабрикована та не має ніякого юридичного підґрунтя. Натомість вона має ознаки політичного переслідування та тиску. І сподівається, що ДБР і Генпрокуратура нарешті почують рішення міжнародних судів та будуть дотримуватися закону у подальшому розгляді цієї справи.

Адвокати Костянтина Жеваго вже повідомляли про численні правопорушення правоохоронців у вище згаданій справі. Зокрема, мова йде про притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи, невизнання та недопуcк захисників у кримінальному провадженні, здійснення безпідставного розшуку, недопуск Костянтина Жеваго до дачі показів, ненадання матеріалів досудового розслідування та інші порушення.

Костянтин Жеваго ще раз наголошує, що хоче довести справу, що розслідується з порушенням всіх законних термінів розслідування карних справ вже більше 4-х років, або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості. Тим часом ця справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця і мецената.