Верховний суд поновив на посаді "суддю Майдану" Пойду
Касаційний адміністративний суд ВС визнав незаконним звільнення ексголови Дарницького районного суду Києва Сергія Пойди
Про це повідомляє РБК-Україна.
Пойда очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений Верховною Радою 29 вересня 2016 року.
Причина звільнення: під час Революції Гідності суддя виносив неправомірні рішення про арешт активістів.
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Верховний суд погодився з аргументом Пойди щодо порушення процедури в Раді. Зокрема, суддя був відсутній при розгляді питання про звільнення.
ВС скасував постанову парламенту про його звільнення.
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