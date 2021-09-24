Верховний суд поновив на посаді "суддю Майдану" Пойду

Про це повідомляє РБК-Україна.

Пойда очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений Верховною Радою 29 вересня 2016 року.

Причина звільнення: під час Революції Гідності суддя виносив неправомірні рішення про арешт активістів.



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Верховний суд погодився з аргументом Пойди щодо порушення процедури в Раді. Зокрема, суддя був відсутній при розгляді питання про звільнення.

ВС скасував постанову парламенту про його звільнення.