Весь світ і головні гравці - США та Китай - почали глузувати з "бункерного діда" Путіна, - Цимбалюк

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

“Мені здається, що весь світ і такі головні гравці, як Сполучені Штати, Китай трошки почали глузувати з “бункерного діда”. Google Maps почали видавати, в найкращій якості, всі російські військові об’єкти. Я пожартував, що це називається гра "Залучити волонтера" для того, щоб знайти бункер Путіна - один, другий, якщо у кого є час - можете до цього залучатись. Це дійсно цікаво дивитися, як на російських аеродромах базуються або літаки, або їх макети. Іноді це вдається зафіксувати, бо літаки збивають українці, а на їхнє місце "накачують" макети. Мені здається, всі ці повідомлення про глибину бункера, про те, що сучасні бомби можуть вражати на 2000 метрів в середину - це натяк на те, що: - "Дідусь,ти звичайно повелитель мира, як ти думаєш, але ядерну бомбу краще не чіпай !”, - зауважив Цимбалюк.

Журналіст також додав, що російські ЗМІ брешуть в кожному слові. Ця війна базується виключно на дивних висновках однієї людини.

“Вони брешуть в кожному слові. Тому, що як би ми не ставилися до Президента Зеленського, але він прийшов з ідеєю миру. Фактично, якщо ми говоримо про стан справ до 24 лютого, то що відбувалось на Донбасі - це називається конфлікт низької інтенсивності. Так, люди на фронті, люди зі зброєю, але кількість жертв була минулого року найменша, взагалі, за всі роки війни. І виникає питання: - “Вам просто крові хочеться, мабуть, справа в цьому?” Знову таки, як вони роблять у своїх дурних головах монтаж - трагедія на Донбасі. А хто цю трагедію зробив? Той самий Путін і зробив. А зараз знищують міста на Донбасі. Це просто фантастика, як можна не робити причинно-наслідкові зв’язки. Хоча вони їх роблять, їм просто це подобається. Щоб не було трагедії, вони знищують міста на Донбасі. Фізично знищують разом з людьми, з дітьми, з жінками й це здебільшого російськомовне населення. Тобто вони брешуть в кожному слові. Тому, що ця війна базується виключно на дивних висновках однієї людини”, - підсумував Цимбалюк.



Ми повинні примусити весь світ врятувати цивільне населення, яке перебуває в Маріуполі - співкомандир ТрО “Азов” Максим Жорін



