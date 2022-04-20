Ми повинні примусити весь світ врятувати цивільне населення, яке перебуває в Маріуполі, - Жорін

Про це Жорін розповів в ефірі Espreso



“За останні декілька днів у Маріуполі трохи зменшилась інтенсивність наземних атак та наступу, але були надзвичайно інтенсивними обстріли авіабомбами, артилерія працювала. Години на добу не було, коли щось не прилітало. Але зі вчорашнього дня почалось в перемішку, з перервами між авіабомбами, що падають, та артилерією. Ворожі сили ще намагалися наступати у вигляді бронетехніки та особового складу. Успіху жодного вони не отримали, окрім того, що загинула велика кількість росіян під час цієї спроби. Але після цього, під вечір, вони почали ще більш інтенсивно обстрілювати, в тому числі територію заводу “Азовсталь”, на якому знаходиться величезна кількість цивільного населення серед яких багато дітей, жінок, літніх людей, які там переховуються. Треба розуміти, що в Маріуполі, майже, не залишилось укриттів та сховищ де можна було бути хоча трохи в безпеці. Сховища на території "Азовсталі" - це мабуть вже єдине, де можна сховатись від авіаударів, або від артилерії, або від інших обстрілів. Тому там знаходиться величезна кількість цивільного населення і саме по цих об‘єктах ведуться надпотужні обстріли. Вчора, під час того, як скинули одну з надпотужних авіабомб, вона впала саме на таке сховище, яке обвалилось. Ми досі не можемо зрозуміти та підрахувати скільки там загиблих та поранених цивільних”, - зауважив Жорін.



Також співкомандир ТрО “Азов” додав, що у Маріуполі знаходиться близько 100 тис. людей, які ховаються по різних сховищах під завалами.



“Організація зеленого коридору - це безумовно добре. Цивільних треба врятувати і на це треба покладати величезну кількість зусиль. Але ми маємо також тверезо розуміти, що ці зелені коридори, як сьогодні, вони важливі, але під час таких коридорів може і одного, або двох відсотків з тих хто знаходиться в Маріуполі ми не рятуємо, бо там близько 100 тис. людей ховається по різних сховищах під завалами. Під час таких зелених коридорів у нас з‘являється можливість один, два, три автобуси людей звідти вивезти, але там їх тисячі, та вони гинуть щодня. Тому я вважаю, що окрім зелених коридорів локального значення, які до речі не пускають до центру міста, або до заводу “Азовсталь” для того, що звідти вивезти, бо там досі відбуваються обстріли. Ми повинні сьогодні, в прямому сенсі цього слова, примушувати весь світ допомагати нам врятувати, в першу чергу, цивільне населення, яке там знаходиться в заручниках, тому що ми, навіть, не можемо собі уявити хто з них завтра ще залишиться живий”,- заявив Жорін.



На 20 квітня запланований гуманітарний коридор з Маріуполя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів до Запоріжжя



