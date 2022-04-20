Україна попередньо домовилась з окупантами про гуманітарний коридор із Маріуполя на 20 квітня, - Верещук

Про це заявила віцепрем'єр – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграм.



"Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року. З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", – написала вона.



Збір відбудеться у Маріуполі о 14.00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.



Колона має рухатися за таким курсом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. Але через складну безпекову ситуацію у напрямку руху колони можливі зміни. Відтак Верещук закликала слідкувати за офіційними повідомленнями.



"Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", – зазначила вона.

На думку британської розвідки, атаки на цивільних та нездатність придушити опір в Маріуполі свідчать про неспроможність росіян швидко досягти своїх цілей.

Також РФ мовчить щодо пропозиції обміну цивільних мешканців Маріуполя і його захисників.