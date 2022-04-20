Україна попередньо домовилась з окупантами про гуманітарний коридор із Маріуполя на 20 квітня, - Верещук
На 20 квітня запланований гуманітарний коридор з Маріуполя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів до Запоріжжя
Про це заявила віцепрем'єр – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграм.
"Гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року. З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", – написала вона.
Збір відбудеться у Маріуполі о 14.00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона має рухатися за таким курсом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. Але через складну безпекову ситуацію у напрямку руху колони можливі зміни. Відтак Верещук закликала слідкувати за офіційними повідомленнями.
"Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", – зазначила вона.
- На думку британської розвідки, атаки на цивільних та нездатність придушити опір в Маріуполі свідчать про неспроможність росіян швидко досягти своїх цілей.
- Також РФ мовчить щодо пропозиції обміну цивільних мешканців Маріуполя і його захисників.
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