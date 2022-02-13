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Весна явно заграє до нас: Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День закоханих

13 лютого, 2022 неділя
14:28
Суспільство зима, мороз

У понеділок, 14 лютого, в Україні очікується суха, тепла та сонячна погода

Про це синоптик Еспресо.TV. Наталка Діденко повідомила у facebook. 

"14 лютого в Україні очікується суха погода, синє сонячне небо, часом красиві милі білі хмарки. Вітер буде з південного заходу, помірний. Градуси розділяться, як наша публіка за результатами національного відбору на Євробачення", - написала Діденко. 

За її словами, у ніч на понеділок переважатиме мороз, -3-7 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині -6-11 градусів.

А вже вдень 14-го лютого потепліє до +3+7 градусів, а на Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде свіжіше, 0+4 градуси.

"Киянам завтра можна кинути в торбу чи автомобіль призабутий атрибут - темні окуляри, бо очікується ясна сонячна погода. Найближчої ночі поморозить до -3-5 градусів, день у столиці буде сприятливим для розквітлих, сердечками та букетиками, вулиць - передбачається +4+6 градусів. Весна явно заграє до нас", - підсумувала Наталка Діденко. 

 

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погода
прогноз погоди
День закоханих
День святого Валентина
Наталка Діденко
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