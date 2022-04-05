Своє звернення, у якому він закликає росіян шукати правдиву інформацію про війну в Україні та висловлює переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна, Борис Джонсон опублікував у Twitter.

Звернення британського прем'єр-міністра розпочинається словами по-російськи: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".

Далі Дожонсон описує звірства російських військових у Бучі, Ірпені та інших містах Україн.

"Ці повідомлення настільки шокові та жахливі, що не дивно, що влада намагається сховати їх від вас… Він (Путін, - ред.) знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки розростатиметься і в’їдатиметься все глибше з кожним днем цієї війни", - сказав Джонсон.



Джонсон пояснює, що Путін приховує правду, бо якщо б росіяни знали, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну, правда вжахнула б матерів російських військових, які зараз пишаються ними.

Джонсон закликає росіян дізнаватись правду з неросійських ЗМІ та ділитися нею зі знайомими.

"Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі", - наголошує він.

Своє звернення Джонсон також завершив по-російськи: "Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені".



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