Ви повинні знати правду. Джонсон звернувся до росіян їх рідною мовою
Прем’єр-міністр Великої Британії опублікував відеозвернення до громадян Росії
Своє звернення, у якому він закликає росіян шукати правдиву інформацію про війну в Україні та висловлює переконання, що росіяни, знаючи правду, не могли б підтримувати дії Путіна, Борис Джонсон опублікував у Twitter.Звернення британського прем'єр-міністра розпочинається словами по-російськи: "Росіяни заслуговують на правду, заслуговують на те, щоб дізнатися факти".
Далі Дожонсон описує звірства російських військових у Бучі, Ірпені та інших містах Україн.
"Ці повідомлення настільки шокові та жахливі, що не дивно, що влада намагається сховати їх від вас… Він (Путін, - ред.) знає, що це пляма на честі Росії, пляма, яка тільки розростатиметься і в’їдатиметься все глибше з кожним днем цієї війни", - сказав Джонсон.
Джонсон пояснює, що Путін приховує правду, бо якщо б росіяни знали, що насправді відбувається, то не могли б підтримувати війну, правда вжахнула б матерів російських військових, які зараз пишаються ними.
Джонсон закликає росіян дізнаватись правду з неросійських ЗМІ та ділитися нею зі знайомими.
"Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі", - наголошує він.
Своє звернення Джонсон також завершив по-російськи: "Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені".
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