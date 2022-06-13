Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено", - йдеться в повідомленні.

Утім ці дані не остаточні, адже в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях ще триває робота.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 218, Харківщині - 166, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 54, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій області - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15 та у Києві - 16.

12 червня внаслідок рашистського артобстрілу в м. Лисичанськ Луганської області загинув 6-річний хлопчик. Також 12-річна дівчинка отримала поранення 11 червня в м. Чортків Тернопільської області.

"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик, ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня - обстріл с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика", - додають в пресслужбі.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

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