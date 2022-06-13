English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна воєнні злочини Росії Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 288 дітей та ще понад 527 поранені

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 288 дітей та ще понад 527 поранені

13 червня, 2022 понедiлок
09:33
воєнні злочини Росії проєкт Діти вільної землі

Від 24 лютого до 13 червня від вторгнення Росії в Україні загинули 288 дітей та ще 527 поранено. Також пошкоджено 1971 заклад освіти

Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено", - йдеться в повідомленні.

Утім ці дані не остаточні, адже в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях ще триває робота.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 218, Харківщині - 166, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 54, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій області - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15 та у Києві - 16.

12 червня внаслідок рашистського артобстрілу в м. Лисичанськ Луганської області загинув 6-річний хлопчик. Також 12-річна дівчинка отримала поранення 11 червня в м. Чортків Тернопільської області.

"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик, ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня - обстріл с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика", - додають в пресслужбі.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

діти
війна з Росією
вторгнення
діти війни
загинули
поранено
Читайте також:
окупанти рф
11 червня, 2022 субота
Окупанти мають план на наступні чотири місяці війни, - ГУР
Володимир Труш
12 червня, 2022 неділя
На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА
На фото гаубиця М109А3
11 червня, 2022 субота
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.85
    Продаж 37.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
10:04
Маріуполь
В окупованому Маріуполі видаватимуть гумдопомогу лише непрацездатним, а зруйновані будинки знесуть, - радник мера
09:59
На фото переправа через Сіверський Донець
У британській розвідці пояснили, чому форсування річок стане ключовим фактором у битві за Донбас
09:29
знищений танк окупантів
Росія втратила 32,3 тис. військових, 213 літаків й 718 артсистем від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
09:26
нафта нафтопровід
Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд
09:25
На фото військова техніка окупантів
Українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк
09:15
Рашисти зі своєї території обстріляли прикордоння Сумщини: було чути близько 30 вибухів
08:57
Wei Fenghe
Перемовини НАТО та Росії можуть сприяти найшвидшому припиненню війни в Україні, - міністр оборони Китаю
08:55
фейк, фейки
Українські військові "міняють" боєприпаси на наркотики, а матері "просять" не повертати полонених синів: нові фейки від Росії
08:55
Антуан Грізманн, Хорватія - Франція
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій понеділка
08:27
Збірна Швейцарії - Збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів неділі
08:25
У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик
08:15
Анонс
Нескорений Маріуполь. Спецпроєкт на Еспресо до дня звільнення міста
08:09
окупанти
У загарбників є частковий прогрес у просуванні до Слов'янська, проте вони терплять невдачі під час штурму Лисичанська, - ISW
08:05
обстріл Харків
Amnesty International підтвердила воєнні злочини росіян в Україні: окупанти гатили касетними бомбами по Харкову
07:56
оборона
Київська область готова дати відсіч окупантам, фортифікації надійні, - ОВА
07:36
Ураган
Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, загинула щонайменше одна людина
07:35
Бріджит Брінк
США не дозволять росіянам знищити українську культуру, - посол
07:17
ЗСУ танк
Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута, - Генштаб ЗСУ
07:00
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів, 22 солдати й військову техніку окупантів
06:27
окупанти рф
Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині
06:03
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 500 мирних жителів, - Гайдай
02:00
Путін
Довіра обіцянкам Путіна щодо зерна була б самогубством для України, потрібно посилювати всі альтернативи, - міністр сільського господарства Німеччини
01:29
Фейк, Росія
Росіяни поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині, - заступник голови облради
01:01
Литва прапор
У Литві купили ще 4 безпілотники для України
00:54
Полковник ЗСУ Василь Пічненко
В Ірпені провели в останню путь полеглого на Донеччині полковника Василя Пічненка
00:40
Жозеп Боррель
10 років тому ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє, що, якби ми зробили те ж саме для України? - Боррель
00:27
Навчання на полігоні "Лосвідо" (Білорусь)
Білоруських десантників навчають перевіркам на блок-постах та міським боям
00:20
Лукашенко Путін
У Союзній державі РФ та Білорусі заявили про "фінішну пряму" в реалізації програм інтеграції країн
2022, неділя
12 червня
23:46
Андрій Мельник
Зброя та шлях до ЄС: посол Мельник розповів про очікування від поїздки Шольца до Києва
23:26
Франція
Блок Макрона другий на парламентських виборах у Франції, - попередній результат першого туру
23:08
Москва. Кремль
У Москві затримали 50 людей нібито за підготовку антивоєнної акції
22:53
Валерій Залужний
Через невдачі на Луганщині, окупанти відновили обстріли Харкова, - Залужний
22:29
РФ ще в червні може мати 40 тис. загиблих, вони спробують кинути на Донбас строковиків та приховано мобілізованих, - Зеленський
22:22
Експорт товарів
В Офісі президента працюють над скасуванням мита для торгівлі у Британії, Австралії та інших країнах
22:03
Зеленський
Вбиті та поранені діти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі, - Зеленський про ракетний удар на Тернопільщині
21:47
Ердоган
Ердоган анонсував переговори з Україною та Росією щодо експорту зерна
21:43
Олексій Резніков
Резінков назвав орієнтовні терміни поставок РСЗВ для України
21:31
Аналітика
Сергій Згурець
Війна перестала бути маневреною: артилерія - головний аспект бойових дій останніх місяців. Колонка Сергія Згурця
21:14
Саулі Нііністьо
Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією
21:12
На фото робот-сапер
Британська компанія передасть Україні 10 роботів-саперів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV