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Війна з Росією: хроніка
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 323 дітини та ще понад 583 поранені

19 червня, 2022 неділя
09:02
воєнні злочини Росії вбивство діти війна

З 24 лютого внаслідок дій окупантів 323 дитини загинули, 583 - поранені. Також пошкоджені 2 028 закладів освіти

Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

 Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше ніж 906 дітей. Нині офіційне число дітей-жертв - 323 і 583 - поранених.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 301, Харківщині - 170, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 54, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій - 30 та 17- у Сумській областях.

Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2 028 закладів освіт, із них 209 зруйновані повністю.

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Кримінал
війна з Росією
вторгнення
окупанти
загинули
Офіс генпрокурора
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