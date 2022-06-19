Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 323 дітини та ще понад 583 поранені
З 24 лютого внаслідок дій окупантів 323 дитини загинули, 583 - поранені. Також пошкоджені 2 028 закладів освіти
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше ніж 906 дітей. Нині офіційне число дітей-жертв - 323 і 583 - поранених.
Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 301, Харківщині - 170, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 54, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також Запорізькій - 30 та 17- у Сумській областях.
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2 028 закладів освіт, із них 209 зруйновані повністю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе