Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше ніж 995 дітей. Офіційна кількість загиблих - 323, ще 583 поранених.

Дані не остаточні, адже встановлюється інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 348, Харківщині - 187, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17- у Сумській областях.

Учора, 9 липня внаслідок обстрілу російської армії житлових будинків в центрі Харкова 12-річна дівчинка отримала поранення.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - додали в пресслужбі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb