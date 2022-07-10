Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 347 дітей та ще понад 648 поранені
З 24 лютого росіяни вбили 347 дитини загинули, 648 - поранені. Також пошкоджені 2 116 закладів освіти
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали більше ніж 995 дітей. Офіційна кількість загиблих - 323, ще 583 поранених.
Дані не остаточні, адже встановлюється інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 348, Харківщині - 187, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17- у Сумській областях.
Учора, 9 липня внаслідок обстрілу російської армії житлових будинків в центрі Харкова 12-річна дівчинка отримала поранення.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - додали в пресслужбі.
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