Про це на брифінгу 27 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"З початку війни до психологів і психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тисяч людей, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС", – сказав міністр.

За його словами, держава має зробити психологічну допомогу більш доступною пересічному українцеві.

Очільник МОЗ зазначив, що для лікарів сімейної медицини запроваджують навчання та надання психологічної допомоги, а у лікарнях з'являться клінічні психологи та психотерапевти. Також буде запроваджено додаткові курси щодо діагностування та подальшої роботи з психологічною травмою.

Міністерство охорони здоров'я раніше публікувало перелік "гарячих ліній" психологічної підтримки.

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