Від початку повномасштабної війни 650 тис. українців знадобилась допомога психологів і психіатрів, - МОЗ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії 650 тисяч українців звернулись по допомогу до психологів і психіатрів
Про це на брифінгу 27 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"З початку війни до психологів і психіатрів у системі охорони здоров'я звернулися 650 тисяч людей, вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як державних, так і недержавних. Це освіта, соціальна політика, ЗСУ, Нацполіція, ДСНС", – сказав міністр.
За його словами, держава має зробити психологічну допомогу більш доступною пересічному українцеві.
Очільник МОЗ зазначив, що для лікарів сімейної медицини запроваджують навчання та надання психологічної допомоги, а у лікарнях з'являться клінічні психологи та психотерапевти. Також буде запроваджено додаткові курси щодо діагностування та подальшої роботи з психологічною травмою.
- Міністерство охорони здоров'я раніше публікувало перелік "гарячих ліній" психологічної підтримки.
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