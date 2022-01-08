Від повені на Закарпатті житлові будинки та підвали не постраждали, - ДСНС
Станом на ранок 8 січня 2021 року у зонах підтоплення на території Закарпатської області відкачано близько 5 тис. 300 м3 води
Ситуація стабілізувалась, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом, розповідають у Державній службі із надзвичайних ситуацій.
"Підтоплень житлових будинків та підвальних приміщень немає", - наголошують рятувальники.
Залишаються підтопленими 5 дворогосподарств в Тячівському районі (с. Руське поле) та близько 450 га сільгоспугідь в Хустському районі. Частково відсутнє електропостачання в 1 нас. пункті (с. Теребля Тячівського району).
Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, кажуть у ДСНС.
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