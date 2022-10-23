Від російського обстрілу поблизу Торецька загинуло троє цивільних

Про це вдень у неділю, 23 жовтня 2022 року, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - загинув чоловік", - зазначив чиновник.



Як наголошує Кириленко, "ніхто не може почуватися у безпеці в Донецькій області, а особливо - жителі прифронтових громад".



"Прошу всіх - евакуюйтесь! Не перетворюйте себе на мішень для росіян!" - звернувся він до жителів Донеччини.

Довідка

Курдюмівка є прифронтовим населеним пунктом, підпорядкованим українській владі.

Селище розташоване всередині чотирикутника Костянтинівка - Бахмут - Торецьк - Горлівка.

Поблизу Бахмута зараз точаться важкі бої.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командування наказало окупантам узяти Бахмут "до кінця жовтня".

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