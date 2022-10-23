Від російського обстрілу поблизу Торецька загинуло троє цивільних
Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу селища Курдюмівка, що у Торецькій громаді на Донеччині
Про це вдень у неділю, 23 жовтня 2022 року, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку - загинув чоловік", - зазначив чиновник.
Як наголошує Кириленко, "ніхто не може почуватися у безпеці в Донецькій області, а особливо - жителі прифронтових громад".
"Прошу всіх - евакуюйтесь! Не перетворюйте себе на мішень для росіян!" - звернувся він до жителів Донеччини.
Довідка
Курдюмівка є прифронтовим населеним пунктом, підпорядкованим українській владі.
Селище розташоване всередині чотирикутника Костянтинівка - Бахмут - Торецьк - Горлівка.
Поблизу Бахмута зараз точаться важкі бої.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командування наказало окупантам узяти Бахмут "до кінця жовтня".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе