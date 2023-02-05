Від російського обстрілу загинув пастор зі Слов'янська, - ЗМІ

Це сталося учора, 4 лютого 2023 року, повідомили сьогодні, 5 лютого, "Слов'янські відомості".

"Він та його команда капеланів потрапили під обстріл в Донецькій області. До лікарні не довезли", - зазначається у повідомленні.

У Ярослава Павенка залишились дружина та маленька донечка.

"В нашій команді капеланів, волонтерів "Східний Ангел" велика втрата. Виконуючи служіння на захисті нашої Батьківщини, під обстрілами загинув наш дорогий співслужитель, побратим Ярослав Павенко. Надійний, щирий, жертовний, посвячений служінню людям і Богу! Склав свою зброю Воїна Христового, самовідданого служителя на полі Господньому і пішов на зустріч Тому, Кого любив понад усе і вірно служив до останнього подиху", - сказав "Слов'янським відомостям" заступник генерального секретаря Українського Біблійного Товариства Анатолій Райчинець.

Як наголошує видання, у родини Павенко це не перша втрата в війні з Росією.

На самому початку російського збройного вторгнення, ще у 2014 році батько Ярослава Олександр Опанасович втратив двох синів. Тоді, 8 червня 2014 року, під час окупації Слов’янська, у приміщення церкви увірвались проросійські бойовики, які захопили дияконів Володимира Величка та Віктора Брадарського, а також двох синів старшого пастора - Рувима та Альберта Павенків. Понад місяць родичі намагались отримати інформацію про місце їхнього перебування та їхній стан, але згодом стало відомо, що їх допитували, катували та вбили наступного дня, 9 червня 2014 року. Тіла закатованих знайшли в братській могилі на території місцевої дитячої поліклініки після звільнення Слов’янська українськими військовими підрозділами.

