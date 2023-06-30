Відеогра Stray вийде на Xbox. Відомо дату релізу
Вже 10 серпня геймери зможуть зіграти відеогру Stray на консолях Xbox
На івенті Annapurna Interactive Showcase 2023 був представлений новий трейлер відеогри Stray.
Раніше у гру, яка вийшла у 2022 році, могли зіграти лише користувачі ПК та Playstation. Проте з 10 серпня геймери можуть спробувати Stray на Xbox.
Сюжетна історія розповідає про безпритульного кота, який потрапляє у місто, населене роботами, машинами та мутантами, і намагається повернутися до своєї родини.
Трейлер відеогри Stray на Xbox
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