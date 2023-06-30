Відеогра Stray вийде на Xbox. Відомо дату релізу

На івенті Annapurna Interactive Showcase 2023 був представлений новий трейлер відеогри Stray.

Раніше у гру, яка вийшла у 2022 році, могли зіграти лише користувачі ПК та Playstation. Проте з 10 серпня геймери можуть спробувати Stray на Xbox.

Сюжетна історія розповідає про безпритульного кота, який потрапляє у місто, населене роботами, машинами та мутантами, і намагається повернутися до своєї родини.

Трейлер відеогри Stray на Xbox