Відеозаписи Джамали вийшли у вигляді NFT

Про це Джамала повідомила в Instagram.

Співачка надала компанії три відеозаписи, які вийшли у форматі токена. Це ролики, на яких Джамала виконує пісні Сохне трава, Виростеш ти, сину і Meni Ğamdan Azat Eyle.

Зазначається, що 70% з усіх зібраних коштів порівну розподілять між двома міжнародними благодійними організаціями, які співпрацюють із DIG Foundation: Save the Children та Women for Women International.

Це ролики, на яких Джамала виконує пісні Сохне трава, Виростеш ти, сину і Meni Ğamdan Azat Eyle. Зазначається, що 70% з усіх зібраних коштів порівну розподілять між двома міжнародними благодійними організаціями, які співпрацюють із DIG Foundation: Save the Children та Women for Women International.

У червні Джамала з'явилася на синьо-жовтій обкладинці німецького журналу.

У квітні Джамала повідомила, що у Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн.

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