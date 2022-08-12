Відеозаписи Джамали вийшли у вигляді NFT
Українська співачка долучилася до благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine, яка збирає кошти на підтримку дітей та сімей, що постраждали через війну
Про це Джамала повідомила в Instagram.
Співачка надала компанії три відеозаписи, які вийшли у форматі токена. Це ролики, на яких Джамала виконує пісні Сохне трава, Виростеш ти, сину і Meni Ğamdan Azat Eyle.
Зазначається, що 70% з усіх зібраних коштів порівну розподілять між двома міжнародними благодійними організаціями, які співпрацюють із DIG Foundation: Save the Children та Women for Women International.
- У червні Джамала з'явилася на синьо-жовтій обкладинці німецького журналу.
- У квітні Джамала повідомила, що у Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн.
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