Виділять понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності міста: Київрада схвалила програму "Захисник Києва"
Київрада підтримала міську цільову програму "Захисник Києва" на 2022‒2024 роки, яка передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва
Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.
"В умовах продовження збройної агресії з боку Російської Федерації проти України, високої вірогідності повномасштабного вторгнення та застосування агресором диверсійно-розвідувальних сил або здійснення актів тероризму, важливого значення набуває виконання заходів з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві. Зокрема на це і спрямовані заходи, що увійшли до програми "Захисник Києва", - заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.
Він зазначив, що реалізація прийнятої Київрадою програми дозволить обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил територіальної оборони в кожному районі міста Києва, забезпечити бригаду необхідними навчально-тренувальними комплексами та майном і підвищити готовність системи мобілізації міста Києва.
Крім того, у рамках програми заплановано створити Єдиний центр підготовки Сил муніципальної безпеки міста Києва, зокрема і бригади територіальної оборони.
"Після підготовки резервістів та налагодження роботи підрозділів Київ матиме розвинуту та ефективно функціонуючу окрему бригаду територіальної оборони, яка буде готова до виконання завдань протягом 24 годин",- підсумував заступник голови КМДА.
- Нагадаємо, у столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом.
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