По-перше, тому, що це удар по нас, який не зрівняється з жодною російською ракетою, окрім ядерної.

По-друге, будь-які результати виборів під час війни буде важко легітимізувати в очах суспільства і партнерів. Ну і нарешті, проти виборів українці, громадські організації та навіть партнери, хоч і не гласно.

Серед аргументів, які лунали на користь виборів, я не побачив дуже важливий: вибори у РФ. 17 березня у Росії пройде ритуал перепризначення царя, який вони називають виборами. І зрозуміло, що це буде активно використано проти нас.

Ми ж ніби боремося за демократію і свободу вибору, а вибори не проводимо. Очевидно, що це активно буде використовуватись проти нас саме на території наших партнерів, з метою нас дискредитувати.

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Тому ідея виборів в цьому контексті виглядає зовсім інакше. І це не слід прив'язувати до питання другого строку чи чогось такого, бо це просто не логічно.

Але, на мою думку, краще вже починати працювати з громадською думкою партнерів, на тему чому ми не проводимо вибори, чим реально думати їх провести.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист