Відмова від виборів: несподіваний аспект
Я не коментував тему виборів, бо впевнений на 100%, що їх не буде
По-перше, тому, що це удар по нас, який не зрівняється з жодною російською ракетою, окрім ядерної.
По-друге, будь-які результати виборів під час війни буде важко легітимізувати в очах суспільства і партнерів. Ну і нарешті, проти виборів українці, громадські організації та навіть партнери, хоч і не гласно.
Серед аргументів, які лунали на користь виборів, я не побачив дуже важливий: вибори у РФ. 17 березня у Росії пройде ритуал перепризначення царя, який вони називають виборами. І зрозуміло, що це буде активно використано проти нас.
Ми ж ніби боремося за демократію і свободу вибору, а вибори не проводимо. Очевидно, що це активно буде використовуватись проти нас саме на території наших партнерів, з метою нас дискредитувати.
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Тому ідея виборів в цьому контексті виглядає зовсім інакше. І це не слід прив'язувати до питання другого строку чи чогось такого, бо це просто не логічно.
Але, на мою думку, краще вже починати працювати з громадською думкою партнерів, на тему чому ми не проводимо вибори, чим реально думати їх провести.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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