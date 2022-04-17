Відмовитися від російського газу Європі складно, але від нафти - абсолютно реально, - Яценюк

Політик висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Відмовитися від газу для Європи дуже складно станом на сьогодні. А відмовитися від нафти - це абсолютно реалістично, адже транспортування нафти можливо забезпечити. Так само Європа вже відмовилася від придбання вугілля, хоча це займало невеликий обсяг - бл $4 млрд росіяни отримували. Навіть відмовитися від російського газу у перспективі цілком реально", - зазначив Яценюк.



Політик навів приклад Італії, прем'єр-міністр якої минулого тижня провів перемовини з Алжиром і збільшив постачання алжирського газу на 30%, цим самим зменшивши залежність від Росії.



"У першу чергу відмова від російського газу в інтересах самої Європи, адже енергетика - це зброя. І Росія використовує цю зброю. Спочатку це було проти України, але ми відмовилися від контракту з російським Газпромом. Той ресурс газу, який є в Росії не просто замістити за один день, але Європа рухається шляхом зеленої енергетики, може збільшити власний видобуток та купувати газ у США. Це справа політичної волі", - зауважив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса розповів, що необхідно 2-4 роки, щоб відмовитися або критично скоротити частку російських нафти й газу на європейському ринку.

В Офісі президента України вважають, що наступний пакет санкцій ЄС без нафтового ембарго не потрібен.