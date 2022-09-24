Ален Делон процитував "Заповіт" Тараса Шевченка та підтримав Україну
Відповідального за окупацію Маріуполя генерала Мізінцева призначили заступником Шойгу, - росЗМІ
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