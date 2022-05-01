Відправлений за відомим курсом: над Одесою ППО знищила ворожий безпілотник
У неділю, 1 травня, над Одесою українськими силами протиповітряної оборони було знищено російський безпілотник
Про це повідомляє Одеська міська рада в telegram.
За даними оперативного командування "Південь", 1 травня, над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник.
"Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - написали у міськраді.
- 30 квітня росіяни завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму й вивели з ладу злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.
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