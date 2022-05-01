Відправлений за відомим курсом: над Одесою ППО знищила ворожий безпілотник

Про це повідомляє Одеська міська рада в telegram.

За даними оперативного командування "Південь", 1 травня, над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник.

"Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротно", - написали у міськраді.

30 квітня росіяни завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму й вивели з ладу злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb