"Відсутня будь-яка інформація, військові не перебували у відрядженні": УДО про повідомлення щодо відпочинку родини Зеленського на Сейшелах
В Управлінні державної охорони повідомили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, про що нещодавно заявили журналісти
Про це передає УП.
Так, журналісти поцікавилися: скільки державних охоронців супроводжували родину Зеленського на Сейшельських островах з 5 по 16 січня; як оплачувалися квитки, проживання та витрати цих співробітників УДО; чи використовували вони документи прикриття; повним переліком охоронців; на яких підставах співробітники УДО отримали доступ до аеропорту Бориспіль, використовували номери прикриття, а також порушували швидкісний режим.
"В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 і повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном, - йдеться в повідомленні.
В УДО зазначили, що відсутня "будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном".
- Нагадаємо, журналісти повідомили, що дружина президента України Олена Зеленська з дітьми, родичами й друзями потай відпочили на Сейшелах у п’ятизірковому готелі Hilton.
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