Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії". Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн", - наголосили в ДПСУ.

Раніше для виїзду дитини за кордон з одним із батьків потрібно було отримувати нотаріально засвідчену письмову згоду.

13 березня уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей із вразливих категорій.

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