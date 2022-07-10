Відтепер дозвіл на виїзд дитини за кордон можна оформити в "Дії"
Верховна Рада дозволила українцям оформлювати виїзд дитини за кордон онлайн у "Дії"
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії". Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн", - наголосили в ДПСУ.
Раніше для виїзду дитини за кордон з одним із батьків потрібно було отримувати нотаріально засвідчену письмову згоду.
- 13 березня уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей із вразливих категорій.
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