Відтепер в окупованій Горлівці доступне українське радіо "Армія FM"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Важливо максимально поширювати український контент вглиб тимчасово окупованих територій. Це підтримка наших людей та можливість доносити корисну інформацію для мешканців ТОТ по ще одному каналу комунікації", - пишуть у ЦНС.

Сигнал радіо "Армія FM" поширено на десятки кілометрів по Донецькому напрямку. Зокрема, тепер українське військове радіо буде доступне для жителів Горлівки.

Етер можна слухати на частоті 102.4 FM.