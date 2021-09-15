Відзнака за стійкість громадянської позиції та внесок у культуру: хто стане лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року?

Нагадаємо, що Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших мистецьких нагород в Україні, яка вручається за внесок у розвиток культури та стійкість громадянської позиції.

Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам та культурним менеджерам.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітбалаєв та інші.

До складу журі Премії цього року ввійшли публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН Мирослав Маринович; актор, режисер, директор ДП "Кримський дім", лауреат Премії імені Василя Стуса 2020 року Ахтем Сеітаблаєв; український письменник, президент Українського ПЕН Андрій Курков; публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві Боґуміла Бердиховська; дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН Оля Гнатюк; есеїст, перекладач Юрій Прохасько; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літератературознавиця Елеонора Соловей; директор Музею Шевченка Дмитро Стус та головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг.

Генеральний медіапартнер церемонії – телеканал "Еспресо".





