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Використання Росією голоду як зброї: міжнародні слідчі спільно з Києвом збирають докази для МКС

25 вересня, 2023 понедiлок
05:21
Війна з Росією Маріуполь

Юристи-правозахисники разом з Офісом генпрокурора  України готують досьє для передачі до Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини, щоб звинуватити Росію в навмисному спричиненні голоду в Україні, зокрема в Маріуполі

Про це пише The Guardian.

Міжнародні юристи-правозахисники працюють спільно з прокуратурою України. Вони готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) зі звинуваченням Росії в навмисному спричиненні голоду під час повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях.

Слідчі прагнуть задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Їхні докази дадуть змогу МКС розпочати перше судове переслідування такого роду й відтак висунути звинувачення президенту РФ Володимиру Путіну.

Старший правник юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан сказав виданню, що "використання продовольства як зброї відбувалося в три етапи", від початкового етапу повномасштабного вторгнення, коли українські міста були в облозі, а постачання продовольства припинено.

Серед задокументованих випадків – загибель 20 мирних жителів у Чернігові 16 березня 2022 року внаслідок російської атаки біля супермаркету, де мирні жителі стояли в черзі за хлібом і продуктами. Також слідчі зосереджені на облозі Маріуполя, де постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, тож цивільні жителі не могли покинути місто.

Другий етап – це знищення запасів їжі та води, а також енергетичної інфраструктури по всій Україні під час бойових дій – об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Юрист наголосив на навмисності атак на цивільну інфраструктуру під час зимових холодів.

Такі атаки, каже Хан, були "злочинами не результату, а злочинами з наміром", тому що "якщо ви руйнуєте об’єкти, які потрібні цивільним особам, наприклад, енергетичну інфраструктуру в розпал зими, ваші дії є передбачуваними".

Третій елемент – спроби Росії запобігти або обмежити експорт української агропродукції через блокади кораблів у Чорному морі й атаки по зерновій інфраструктурі. "Ми бачили, як Росія атакувала зернові об’єкти на Дунаї та грала м’язами в Чорному морі", – сказав Хан, посилаючись на звіти українських чиновників про те, що наприкінці липня та на початку серпня було знищено 270 тисяч тонн продуктів.

Guardian зазначає, що юристи працюють з фахівцями, які аналізують відкриті джерела інформації, щоб документувати такі випадки воєнних злочинів. Частина зусиль також зосереджена на тому, щоб виявити винуватих. Хан припустив, що обвинувачення, ймовірно, можна буде винести й президенту Путіну – як у випадку примусової депортації українських дітей, за що МКС видав ордер на арешт глави Кремля.

  • За даними Офісу генпрокурора, нині в Україні вже зафіксовано понад 108 тисяч випадків воєнних злочинів.
голод
воєнні злочини Росії
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