Викрадали і жорстоко знущалися з жителів на Миколаївщині: СБУ ідентифікувала трьох зрадників терористичної "ДНР"
У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з мирних жителів тимчасово захоплених районів України
Про це інформує СБУ.
Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників.
"Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті. Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили військовим комендантом в одному із селищ Баштанського району", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, слідуючи його наказам, обвинувачені викрадали місцевих жителів на Миколаївщині та застосовували до них численні тортури. Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ.
Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У катівнях людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі.
Таким чином вони намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.
- СБУ затримала "міністра сільського господарства" з Херсона, який зі своїм сином допомагав окупантам.
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