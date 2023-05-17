Віктор Павлік, Репяхова і перепустки
До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали
Читали вже про скандал з Павліком і Павліковою жінкою Репяховою? Та розмістила в Інстаграм відео, де вони обоє хваляться спецперепустками, як їдуть через Південний міст (закритий для цивільних з 22.06.22 - можна тільки швидким і решті служб, громадському транспорту, транзитникам і власне власникам спецперепусток).
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"- Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки.
- Ти така гарна у мене, зая. Це тобі перепустка в подарунок".
***
До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у "викласти відео". І не в "жарті"(?!)
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Відео Репяхова видалила (хоча його встигли зберегти й поширити). Але реакція вражає:
"Я не права. Я помилилася. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту Stories".
Павлік взагалі мовчить (і, судячи з відповіді Репяхової, правильно робить, бо навряд сильно мудріший за неї).
До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у "викласти відео". І не в "жарті"(?!). А власне в тому, що співак і жінка співака, абсолютно цивільні особи, отримали спецперепустки для пересування стратегічним об'єктом. Купили, подарували, обміняли — не важливо. Важливий сам факт.
І от саме це — проблема.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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