Читали вже про скандал з Павліком і Павліковою жінкою Репяховою? Та розмістила в Інстаграм відео, де вони обоє хваляться спецперепустками, як їдуть через Південний міст (закритий для цивільних з 22.06.22 - можна тільки швидким і решті служб, громадському транспорту, транзитникам і власне власникам спецперепусток).

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"- Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки.

- Ти така гарна у мене, зая. Це тобі перепустка в подарунок".

***

До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у "викласти відео". І не в "жарті"(?!)

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Відео Репяхова видалила (хоча його встигли зберегти й поширити). Але реакція вражає:

"Я не права. Я помилилася. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту Stories".

Павлік взагалі мовчить (і, судячи з відповіді Репяхової, правильно робить, бо навряд сильно мудріший за неї).

До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у "викласти відео". І не в "жарті"(?!). А власне в тому, що співак і жінка співака, абсолютно цивільні особи, отримали спецперепустки для пересування стратегічним об'єктом. Купили, подарували, обміняли — не важливо. Важливий сам факт.

І от саме це — проблема.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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