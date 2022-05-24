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Вікторія Сюмар: владі пора вже зрозуміти, що Україна - не Росія

24 травня, 2022 вiвторок
15:31
Суспільство Вікторія Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар жорстко відповіла Олексію Арестовичу на його заяви, ніби "тему розмінованого Чонгару почали качати "порохоботи"

Свою думку Сюмар висловила у Facebook.

"Цитата, яка вразила зранку: "Арестович заявив, що "пакт про ненапад" між владою та партією Порошенка протримався 23 дні, після чого "порохоботи" почали качати теми нібито розмінованого Чонгара, небажання нинішньої влади вступати до НАТО та спеціального "здавання" Маріуполя". Це ж як треба зневажати український народ, щоб вважати, що питання про розмінування Чонгару і оточення Маріуполя виникають тільки по "вказівці Порошенка"?" - написала Сюмар.

Нардепка нагадала, що Україна - не Росія, тому громадянське суспільство ставить владі актуальні питання.

"Всі решта без мізків? Питань не має права виникати, і їх не можна ставити навіть в соцмережах, бо подібні арестовичу впровадили в країні тотальну ТБ-цензуру? Дарма хлопці не зрозуміли, що Україна - не росія. І ніколи нею не буде. Тут є громадянське суспільство і воно буде ставити питання. І не треба про "не на часі". Бо під час війни вчасно не вирішені питання і проблеми часто коштують надто дорого - платити доводиться людськими життями", - написала Сюмар.

Також Сюмар наголосила, що наявність повноважень передбачає відповідальність за ситуацію в країні та на фронті, і закликала представників влади слухати та поважати свій народ.

"І ще одне: під час війни влада означає відповідальність. Так само як і в мирний час. Відповідальність як за ситуацію на фронті, так і за внутрішню єдність також. Відповідальність - це поважати і чути власний народ. І зберегти країну", - підсумувала Сюмар.

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Новини
Вікторія Сюмар
Олексій Арестович
Європейська солідарність
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