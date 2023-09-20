Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Вимагав 800 тис. грн від родини загиблого воїна: СБУ затримала мешканця Черкас

Вимагав 800 тис. грн від родини загиблого воїна: СБУ затримала мешканця Черкас

20 вересня, 2023 середа
12:22
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Черкас, який вимагав грошу від родин загиблих українських військових. Йому загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель Черкас, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, чоловік телефонував їм з анонімних номерів та вимагав гроші.

За даними правоохоронців, якщо родичі загиблих відмовлялися, то підозрюваний погрожував насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

"Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - повідомили в пресцентрі.

У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали чоловіка під час передачі йому 200 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні правоохоронці повідомили про нові підозри щодо прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який перебуває на території Росії та передає розвіддані з Миколаєва.
Україна
Черкаси
СБУ
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
19 вересня, 2023 вiвторок
КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"
18 вересня, 2023 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
Алла Басалаєва
20 вересня, 2023 середа
Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.72
    Купівля 37.72
    Продаж 38.49
  • EUR
    Купівля 40.52
    Продаж 41.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 вересня
12:43
OPINION
Богдан Данилишин
Бюджетний процес та його вплив на  економіку та на фінансові ринки України
12:40
осінь
До кінця тижня в Україні пануватиме сонячна і тепла погода: прогноз від синоптика Наталки Діденко
12:35
електроенергія
З ремонту вийшов черговий блок ТЕС: ситуація в енергосистемі України станом на 20 вересня
12:31
Оновлено
Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху
Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню
12:28
без води, вода
Дефіцит води на сході України: окупанти не можуть врятувати промисловість, під загрозою опалювальний сезон
12:22
на Київщині авто підірвалось на міні
На Київщині авто наїхало на міну, водій загинув
12:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
США демонструють підтримку України попри виклики на полі бою, Зеленський перед ООН називає війну в Україні боротьбою всього світу. Акценти світових ЗМІ 20 вересня
11:50
На фото: військовий
ГУР заявило, що невідомі диверсанти у Підмосков'ї підірвали два літаки та гелікоптер
11:33
"Ля Палісіада"
Українську стрічку "Ля Палісіада" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні
11:33
Ілон Маск
Спорудження скляного будинку: у США розслідують можливі незаконні пільги Маску, надані компанією Tesla
11:28
Су-34
У Воронезькій області РФ упав винищувач Су-34
11:20
Ексклюзив
Карта. Роботине_20.09.2023
"Інформаційний спротив" озвучив оптимістичний сценарій на південному фронті
11:15
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 13-19 вересня: звільнення Кліщіївки та затишшя перед бурею
11:15
Оновлено
Нестор Шуфрич
Регламентний комітет підтримав звільнення Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова
11:11
Seama
Біля берегів Румунії стався вибух на судні: екіпаж заявив, що натрапили на міну
10:55
перше вересня, школа
Лісовий: близько пів мільйона українських школярів цьогоріч вдалося повернути за парти
10:52
військові облігації, Дія
В Україні з початку повномасштабної війни обсяг придбання військових облігацій збільшився на 64,3 млрд грн
10:47
Оновлено
Судан
CNN повідомила, що українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані. У ГУР відреагували
10:46
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, серед них є ракетоносій
10:28
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:21
нафта нафтопровід
Після чотирьох днів зростання ціна на нафту упала напередодні засідання ФРС
10:17
Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді
Передавали ворогу дані про військові об’єкти та розташування ЗСУ: чотирьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру
10:11
У Мінкульті розповіли про переваги внесення пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
10:09
OPINION
Борислав Береза
Віра - поняття важливе, але не надійне
09:40
окупанти
У Сєверодонецьку окупанти вимкнули мобільний зв'язок: мешканці ходять до сіл, щоб зв'язатися з рідними, - ОВА
09:28
Ексклюзив
Тут пекло: боєць ЗСУ про ситуацію на Запорізькому напрямку
09:26
Урсула фон дер Ляєн
"Я вражена": очільниця Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до Євросоюзу
09:15
Євробачення 2023
У Дії обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: кому віддали голоси
09:10
Фуміо Кісіда
Будь-коли й без жодних передумов: прем'єр Японії Кішіда заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином
09:01
на фото: ЗСУ
Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута
08:43
Снаряди 155-мм
Велика Британія планує поставити Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів
08:41
Ізраїль
Озброєння з електронним управлінням і ШІ: у Ізраїлі представили танк нового покоління
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Про українсько-польські стосунки
08:29
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 17 із 24 "шахедів"
08:00
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 520 окупантів, 7 танків і 37 дронів
07:44
Шахед
Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині
06:57
мобілізація рф солдати орки
У Канаді прогнозують нову мобілізацію у РФ
06:37
Ентоні Блінкен
Нагірний Карабах: Блінкен закликав Алієва припинити вогонь та запевнив Вірменію у підтримці
06:31
Анонс
Олександр Зінченко, "Арсенал"
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 вересня
06:18
втрати окупантів
Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV