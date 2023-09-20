Вимагав 800 тис. грн від родини загиблого воїна: СБУ затримала мешканця Черкас

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель Черкас, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, чоловік телефонував їм з анонімних номерів та вимагав гроші.

За даними правоохоронців, якщо родичі загиблих відмовлялися, то підозрюваний погрожував насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

"Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - повідомили в пресцентрі.

У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали чоловіка під час передачі йому 200 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.