Вимагав 800 тис. грн від родини загиблого воїна: СБУ затримала мешканця Черкас
Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Черкас, який вимагав грошу від родин загиблих українських військових. Йому загрожує до 12 років тюрми
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
"Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель Черкас, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, чоловік телефонував їм з анонімних номерів та вимагав гроші.
За даними правоохоронців, якщо родичі загиблих відмовлялися, то підозрюваний погрожував насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.
"Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - повідомили в пресцентрі.
У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали чоловіка під час передачі йому 200 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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