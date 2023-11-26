Винничук: держава не підтримує видання забутих українських письменників
Письменник, журналіст і публіцист Юрій Винничук поділився своїм баченням проблем українського книговидання та висловив думку, що держава повинна підтримувати видання письменників, які могли б зацікавити Європу
Про це публіцист розповів в етері Еспресо.
"У нас є різні перепони для того, аби демонструвати українську літературу нашим навіть українським читачам. Тому що держава не підтримує книговидання забутих письменників, тобто тільки живих, яких видає Інститут книги, фінансує ці видання. Я стільки разів подавав, скажімо так, забутого письменника не того якого викладають десь в університеті чи вивчають в школі, бо їх і так видають, а таких забутих як Наталена Королева, Юрій Косач - їх ніхто не хоче підтримувати. І це дивно, адже це саме ці письменники які б могли зацікавити Європу та могли б їх перекладати за підтримки знову ж таки Інституту книги", - пояснив Винничук.
Він розповів, коли у вісімдесятих роках минулого століття був літературним критиком і "життя буяло", а у 1900-х роках стався застій.
"Кучма не підтримав українське видання, в той час, як Єльцин підтримав та зробив великі преференції для видавництва книжок і у нас ці дев’яності роки були в абсолютному застої української книги. А російські книжки завалили все. І лише на початку двотисячних ці послаблення були для українського книговидання, але російська книжка так вже вкорінилася, що її ще довго неможливо було випхати", - підсумував письменник.
- Нагадаємо, львівський письменник Юрій Винничук дослідив, що росіяни – єдиний слов’янський народ, який не має власних коляд.
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