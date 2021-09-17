Вірменія подала позов до суду ООН на Азербайджан через "расову дискримінацію"
Вірменія подала позов проти Азербайджану у вищий суд ООН через порушення прав проти своїх громадян та етнічних вірмен
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Вірменія заявив, що Азербайджан протягом десятиліть "піддавав вірмен расовій дискримінації" через державну політику "ненависті".
У позові йдеться, що "вірмени зазнали системної дискримінації, масових вбивств, катувань та інших знущань".
Вірменія стверджує, що "порушення спрямовані на осіб вірменського етнічного або національного походження"
У позові зазначається, що "ця практика знову вийшла на перший план у вересні 2020 року" коли ситуація в Нагірному Карабасі переросла у відкрите протистояння. Єреван звинувачує Баку в порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
З боку Азербайджану не було негайної відповіді на звинувачення.
Відносини між країнами продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах.
Унаслідок шеститижневої війни, більша частина Карабаху опинилась під контролем Азербайджану.
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