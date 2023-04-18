Виробник горілки Absolut через критику відмовився повертатись на ринок Росії
Французький виробник шведського бренду горілки Absolut та інших алкогольних напоїв відмовився від намірів відновити постачання до Росії
Про це пишуть російські пропагандисти.
Таке рішення було ухвалено у відповідь на критику на адресу компанії після того, як французький концерн Pernod Ricard, оголосив про відновлення продажу алкоголю в РФ.
Тиждень тому шведські ЗМІ повідомили про відновлення 11 квітня постачання Absolut. Багато політиків країни висловили у зв'язку з цим протест, закликавши до бойкоту горілки. Чимало ресторанів та барів перестали продавати продукцію концерну.
При тому у компанії наголосили, що дотримуються санкційних обмежень Євросоюзу.
Довідково. Pernod Ricard випускає коньяк Martell, віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, горілку Absolut, текілу Olmeca.
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