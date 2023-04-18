Про це пишуть російські пропагандисти.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на критику на адресу компанії після того, як французький концерн Pernod Ricard, оголосив про відновлення продажу алкоголю в РФ.

Тиждень тому шведські ЗМІ повідомили про відновлення 11 квітня постачання Absolut. Багато політиків країни висловили у зв'язку з цим протест, закликавши до бойкоту горілки. Чимало ресторанів та барів перестали продавати продукцію концерну.

При тому у компанії наголосили, що дотримуються санкційних обмежень Євросоюзу.

Довідково. Pernod Ricard випускає коньяк Martell, віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, горілку Absolut, текілу Olmeca.